Bursa'da sahte emeklilik operasyonu düzenlendi

Bursa'da özür oranı yeterli olmayanların özür derecesini para karşılığında yükselterek emekli olmalarını sağladığı iddiasıyla aralarında doktor ve eczacılarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şimdiye kadar 100'e yakın kişinin bu yöntemle erken emekli edildiği iddia ediliyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, erken emeklilik için yeterli özürü bulunmamasına rağmen aldıkları sahte raporla malulen emekli olan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Zaman Gazetesi'nden Fatih karakılıç'ın haberine göre, Bursa merkezdeki iki kamu hastanesine yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor ve eczacılarla birlikte sağlık çalışanlarının bulunduğu 15 kişi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ölçüde engeli olmayan kişileri para karşılığında malulen emekli olmaları için usulsüz sakat raporu verilmesini sağladıkları gerekçesiyle; sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırmaktan suçlanıyor.