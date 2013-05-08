T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursa'da sahte emeklilik operasyonu düzenlendi

15 kişi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ölçüde engeli olmayan kişileri para karşılığında malulen emekli olmaları için usulsüz sakat raporu verilmesini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alındı

08 Mayıs 2013 14:12

Bursa'da özür oranı yeterli olmayanların özür derecesini para karşılığında yükselterek emekli olmalarını sağladığı iddiasıyla aralarında doktor ve eczacılarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şimdiye kadar 100'e yakın kişinin bu yöntemle erken emekli edildiği iddia ediliyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, erken emeklilik için yeterli özürü bulunmamasına rağmen aldıkları sahte raporla malulen emekli olan kişilere yönelik operasyon başlattı.

Zaman Gazetesi'nden Fatih karakılıç'ın haberine göre, Bursa merkezdeki iki kamu hastanesine yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor ve eczacılarla birlikte sağlık çalışanlarının bulunduğu 15 kişi kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ölçüde engeli olmayan kişileri para karşılığında malulen emekli olmaları için usulsüz sakat raporu verilmesini sağladıkları gerekçesiyle; sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırmaktan suçlanıyor.

ETİKETLER

bursaemeklilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24