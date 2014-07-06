Bursa'da Ramazan davulu yerine Balkan ezgileriyle sahur

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesindeki Selamet ve Gülbahçe Mahallesi sakinleri, Bursa Folklor Eğitim Merkezi (BURFEM) mensubu genç folklorcuların enstrümanları ile hayat verdikleri Rumeli Türküleri ile sahura kalktı.

İHA’dan Cengiz Gündüz ve Mustafa Geç’in haberine göre, kostüm giyerek sokaklarda dolaşan grup, semt içinde renkli görüntüler oluşturdu. 3 yıldır düzenlenen etkinlik kapsamında çoğunluğunu Rumeli göçmenlerinin oluşturduğu mahalle efradı gençlere, yöresel börek ve tatlılar ikram etti.

Çevreden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden BURFEM Başkanı Adem Serbest, “3 yıldır yapmış olduğumuz güzel bir organizasyon. Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz, Görenler eşlik ediyorlar, gecenin bir saatinde bizlere börek ve tatlı yapıyorlar. Biz de öğrenci arkadaşlarımızla topladığımız börekleri, hep birlikte yiyoruz. Bu etkinliği sadece davulla değil, klarnet akordeonu da katalım istedik. Vatandaşlarımızı özellikle Rumeli ezgileri ile uyandırmak istedik. Çünkü Selamet ve Gülbahçe mahalleleri göçmenlerin yoğun sayıda yaşadığı semtler” dedi.