Bursa'da polis, Suriyelilerin entegrasyonu için broşür dağıttı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret etti. Ekipler, Suriyelilere Arapça hazırlanan broşürleri verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla, entegrasyonu ve toplumsal barışı sağlamak amacıyla Suriyelileri evlerinde ziyaret etti. Polisler, İl Emniyet Müdürlüğü\'nce Arapça hazırlanan broşürleri Suriyeli ailelere verdi. Broşürlerde Türk Ceza Kanunu ile bilgiler, Türk örf ve adetlerinde nelerin uygun görülüp görülmeyeceğine ilişkin bilgiler yer aldı. İl Emniyet Müdür yardımcıları, bunları kısaca Suriyeli vatandaşlara anlattı.

Türkiye\'nin demokratik hukuk devleti olduğunu belirten İl Emniyet Müdür yardımcıları kanunların nasıl işlediğini belirterek bu kanunlara bağlı kalınmasının toplumsal barışa yardımcı olacağını ifade etti.

Suriyeliler de kanunlara dikkat edeceklerini, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.



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