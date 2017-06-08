T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Saldırgan üzerinde Türkiye Bayrağı bulunan kamyonete binerek olay yerinden kaçtı

08 Haziran 2017 09:45

Bursa'da polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi "Ben Mevlana Türbesi'ne gitmek istiyorum" diyerek yardım istedi. Polislerin buraya çok uzak gel beraber iftar yapalım demesi üzerine yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Üzerimde bomba var diye bağırarak polisleri yanına yaklaştırmayan şahıs üzerinde Türkiye Bayrağı olan kamyonete binerek olay yerinden kaçtı.

Olay Merkez  Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde bulunan Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi’nde meydana geldi. Saat 21.00 sıralarında polis merkezi bahçesinde iftar yapan polislerin yanına gelen kimliği belirsiz  bir kişi "Ben Mevlana türbesine gitmek istiyorum, bana yardımcı olurmusunuz" diye sordu.

Polislerin Mevlana Türbesi Konya’da oruçluysan gel beraber iftar yapalım demesi üzerine şahıs yanında bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. Polisler yere yatarak saldırgana ateş etmeye başladılar. Üzerimde bomba var diyerek polisleri yanına yaklaştırmayan şahıs bahçeden çıkarak polis merkezi önüne park ettiği üzerinde Türkiye Bayrağı bulunan kamyonete binerek olay yerinden kaçtı. 

Açılan ateş sonucu polis merkezi ve çevrede bulunan işyerlerinin camlarına kurşunlar isabet etti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kaçan zanlıyı bulabilmek için araştırma başlattı.

(Hüseyin Tüccar - Berktuğ Öncü, Bursa DHA)

ETİKETLER

BursapolisMevlana TürbesiiftarTürkiye Bayrağı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24