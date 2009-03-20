Bursa'da polis katiline linç girişimi

Bursa'da polis memuru İsmail Özbek'in katil zanlısı Ender Bulhaz Aktürk'ün sevk edildiği Kestel Adliyesi'nin önünde hareketlilik yaşanıyor



Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 gün önce polis memuru İsmail Özbek'in şehit edildiği silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Ender Bulhaz Aktürk'ün sevk edildiği Kestel Adliyesi'nin önünde hareketlilik yaşanıyor.



Zanlının adliyeye getirildiğini öğrenen yaklaşık 500 kişi bina önünde toplanarak terör örgütü aleyhine slogan atmaya başladı. Bunun üzerine emniyet yetkilileri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden takviye talebinde bulundu.



Kalabalık, uzun süren bekleyişin ardından adliye önündeki hareketlenme ve zanlının bindirileceği polis aracının çalıştırılması üzerine binanın önündeki park alanının girişinde yer alan otomatik bariyeri aşarak kapı önüne geldi.



Polis, binaya girmeye çalışan vatandaşları güçlükle engelledi. Güvenlik güçleri tarafından yeniden bariyer dışına çıkarılan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra "Burası Kestel, buradan çıkış yok" sloganı attı.



Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı bölgede bekleyişlerini sürdüren vatandaşlar slogan atmaya devam ediyor.



Katil tutuklandı



Bursa'da, geçen çarşamba günü kimlik sorup çantasını aramak isteyen polis memuru İsmail Özbek'i tabancayla vurarak öldüren yasadışı MLKP örgütü üyesi Ender Bulhaz Aktürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `Görevli memuru öldürmek, ruhsatsız silah taşımak ve yasadışı örgüt üyesi olmak' suçlarından tutuklandı.



Kestel Adliyesi'nden Bursa Cezaevi'ne Emniyet Müdürlüğü'ne ait panzerle götürülmek istenen Ender Bulhaz Aktürk, panzere bindirilmek istendiği sırada, Adliye önünde bekleyen yaklaşık bin kişi tarafından linç edilmek istendi. Aktürk, polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle uzaklaştırılarak tekrar Adliye binasına sokuldu. Kalabalık ise `Kana kan, dişe diş intikam', `Şehitler ölmez, vatan bölünmez', `Burası Kestel buradan çıkış yok' ve `Şehidim kanın yerde kalmayacak' sloganları attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü güvenliği sağlamak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip isterken, kalabalık Adliye binasının önünden ayrılmamakta direndi.





