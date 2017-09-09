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Spor

Bursa'da plaj voleybolu heyecanı devam ediyor

BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) düzenlediği Pro Beach Tour Nilüfer Etabı çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor

09 Eylül 2017 19:11

BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu\'nun (TVF) düzenlediği Pro Beach Tour Nilüfer Etabı çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. 7 ülkeden 28 takımın yer aldığı turnuvada toplam 32 bin TL para ödülü verilecek.
Pro Beach Tour, 2\'nci defa Nilüfer’de gerçekleşiyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Nilüfer Belediyesi işbirliği ile düzenlediği Pro Beach Tour Nilüfer Etabı, Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Sahası’nda devam ediyor. ABD, Azerbaycan, İran, Sırbistan, Ukrayna, KKTC ve Türkiye’den sporcuların katıldığı turnuvada 15 erkek, 13 kadın takımı olmak üzere toplam 28 takım mücadele ediyor. 
Voleybolseverlerin büyük ilgi gösterdiği turnuvanın ikinci günündeki müsabakalarda heyecan doruktaydı. Çekişmeli geçen karşılaşmalar ilgiyle izlendi.
Pro Beach Tour Nilüfer Etabı yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla  sona erecek. Nilüfer Etabı’nda Pro Beach Tour Türkiye Serisi sezon sonu bireysel sıralama puanı ile FIVB puanı kazandıracak.

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