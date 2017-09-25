Bursa'da pedallar çevre için çevrildi

BURSA, (DHA) - BURSA\'DA Mudanya ve Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Tophane’den Mudanya’ya Bisiklet Turu “Araba senin yol hepimizin” sloganıyla gerçekleştirildi.

Mudanya Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin destekleriyle hayat bulan 9’uncu Tophane’den Mudanya’ya bisiklet turu yüzlerce bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hakan - Nuray Özdündar’ın anısının da yaşatıldığı bisiklet turunda yolların sadece otomobillere ait olmadığı vurgulandı. Tarihi Mudanya Bandosu’nun marşlarıyla destek verdiği etkinliğe Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Akın Poroy, 2440 Bölge Guvernörü İsmail Rodoplu, Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Remzi Abdioğlu’nun yanı sıra, Rotary Kulübü yöneticileri ile vatandaşlarında katıldığı etkinlikte trafikte yaşanan olumsuzluklara dikkat çekildi. Her yıl farklı bir konsept ile gerçekleşen bisiklet turunda bu yılda daha sağlıklı bir çevre, güzel bir trafik ve daha yaşanılabilir bir dünya için mesajlar verildi.

\'ÖZGÜRLÜKLERE DE SAYGI GÖSTERİLSİN\'

Etkinlik kapsamında bisikletçileri Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya’da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tüm sporcuları ve emeği geçenleri kutladı. Etkinliğin Mudanya’da anlam kazandığını da ifade eden Türkyılmaz, “Trafikte de barış, kardeşlik, sevgi ve saygı için yapılan bir etkinliktir. Keşke bunların farkına herkes varabilse. Yeter ki insanlar karşısındakinin özgürlüklerine de saygı göstermesini bilsinler. Bugün bizlerle birlikte olan tüm bisikletçilerimize ve emek herkese teşekkür ediyor, seneye tekrar birlikte olmayı diliyorum” dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından katılımcılara kumanya ikramı yapılırken, gerçekleşen çekilişlerle sporculara bisiklet ve kask gibi hediyeler verildi.

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