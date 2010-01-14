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Yaşam

Bursa'da 'patlama' paniği

Bursa'da bugün saat 11.54 sıralarında meydana gelen ve şehrin tüm merkez ilçelerinden duyulan patlama sesi paniğe neden oldu.

14 Ocak 2010 02:00

T24- Bursa'da bugün öğle saatlerinde şehrin her semtinden duyulan esrarengiz patlama, polisi, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Srvisi alarma geçirdi.

Patlamanın nereden olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 155 Haber merkezini kilitledi. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu patlama sesine şehrin üzerinden geçen eğitim uçuşu yapan savaş uçaklarının neden olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da bugün saat 11.54 sıralarında meydana gelen ve şehrin tüm merkez ilçelerinden duyulan patlama, güvenlik birimleri ile itfaiye ve 112 Acil Servisi'ni alarma geçirdi. Polis ve jandarmanın haber merkezi ekipleri gelen ihbarları değerlendirmesi için ekiplerin tümünü yönlendirirken telsizden gereksiz konuşmaların yapılmamasını anons etti. Emniyet Müdürü Zeki Çatalbaş'ın devreye girerek zaman zaman bilgi aldığı görüşmeler, patlamanın olduğu saatlerde kentin üzerinden geçmekte olan  Türk Hava Yolları uçağının yarattığı hava boşluğunun neden olduğu anonsu yapıldı. Bu anons sonrası polis telsizindeki haberleşmeler normale döndü.

Daha sonra yapılan araştırmada gürültünün Türk Hava Yolları'na ait uçağın değil eğtim uçuşu yapmakta olan ve ses hızını aşan savaş uçaklarının neden olduğu anlaşıldı

Bursa'da geçtiğimiz ekim ayında bu kez eğitim uçuşu yapan savaş uçağının neden olduğu patlama sesi, yine panik yaratmış, işyerlerindeki alarm sistemlerinin de çalışmasına neden olmuştu.

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