Bursa'da patlama: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralı

T24 - Bursa'da bir gazlı içecek fabrikasında, buhar kazanında patlama meydana geldi. Olayda bir kişinin öldüğü belirtildi.



Kestel ilçesindeki bir gazlı içecek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, patlama fabrikanın buhar kazanında meydana geldi.



Patlamada, yaralanan ve zehirlenenlerin olduğu, bu kişilerin ambulanslarla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi.









