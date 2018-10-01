T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da otomobille TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü de yaralandı

01 Ekim 2018 21:04

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2\'si yaşamını yitirdi, 3\'ü de yaralandı.
Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki  61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Ceren Kılınç’ın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
TIR sürücüsü İsa İncesu kazadan sonra gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hayettin GÖKMUSTAFAKEMALPAŞA Bursa DHA BURSA MustafakemalpaşaTIRınKaza Mustafakemalpaşa BursaKurnalarAvni KılınçEEUZTIRKazadaGülistan KarabulutFatma KarabulutFaden KılınçCeren KılınçYaralılarMustafakemalpaşa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24