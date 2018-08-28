Bursa'da otomobil mobilya fabrikasına daldı: 1 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil mobilya fabrikasına daldı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Necati Civek (53), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Ağaç İşleri Sanayi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi 26. Mobilya Sokak\'ta meydana geldi. Necati Civek yönetimindeki 16 F1740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağında faaliyet gösteren Mobilya fabrikasının duvarına çarptı. Sürücü Civek, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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