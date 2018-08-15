Bursa'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da rampadan inen otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere taşındı.

Kaza bu ak şaatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Uludağ\'dan İnkaya mevkiine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mevkii\'nde dik rampada kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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