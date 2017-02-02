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Yaşam

Bursa'da ölülere su faturası geldi!

Yetkililer, aboneliği bulunmayan köylere aboneliği teşvik amaçlı 3 ayda bir cüzi miktarda fatura gönderildiğini belirtti

02 Şubat 2017 12:10

Bursa’nın Orhaneli İlçesi’ne bağlı Başköy’de, aralarında hayatını kaybedenlerin de olduğu su abonesi olmayanlara fatura geldi. DHA'nın haberine göre, Başköy sakinleri hayatını kaybedenlerin su faturalarını mezarlarının üzerine bıraktı.

Başköy sakinleri yakınlarının mezarlarına giderek ‘Öbür dünyada ödersiniz’ derken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ise, Büyükşehir Yasası gereği aboneliği bulunmayan köylere aboneliği teşvik amaçlı 3 ayda bir cüzi miktarda fatura gönderildiğini belirtti.

Köylerinin yakınına kurulan mermer ocakları yüzünden suları kirlenen ve tepkilerini kadınlar ve çocuklar ile Bursa'da çeşitli eylemler yaparak gösteren Başköy sakinleri, 2012 yılında başlattıkları hukuk mücadelesini geçtiğimiz yıl kazanarak mermer ocaklarının kapanmasını sağladılar. Su ihtiyaçlarını köydeki çeşitli yerlerde bulunan çeşmelerden karşılayan 130 haneli Başköy’e, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16'sı ölen toplam 130 kişi adına 15 liralık su faturası gönderdi. Evlerinde, abonelikleri bulunmayan, su şebekesi çekilmeyen, su saati olmayan Başköylüler kendilerine ve ölen kişiler adına gönderilen faturayı görünce şok oldular.

 

Faturyı mezarlarına götürdüler

 

Köyde yaşayan aileler, hayatını kaybedenlerin ismine gelen su faturalarını, ‘Size su faturası geldi. Bu dünyada ödeyen yok, öbür dünyada ödersiniz’ diyerek mezarlarının üzerine bıraktılar. Ölenlerin kabri başında Fatiha okuyan Başköy Muhtarı Hasan Acar, “Allah’ım, mezarlıkta yatan ninelerimize, dedelerimize su faturası gelmiş. Öbür dünyada onları bu faturalardan sorumlu tutma” diyerek dua etti.

 

"Faturaları ödemeyeceğiz"

 

Yıllardır sularını kirleten mermer ocaklarıyla hukuk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Başköy Muhtarı Hasan Acar, BUSKİ’nin köye su şebekesi döşemeden 130 kişiye su faturası göndermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Köy sakinlerinin adres bilgilerinin Orhaneli Nüfus Müdürlüğü’nden aldığını söyleyen Acar, “40 yıldır doğal kaynak sularımızı kullanıyoruz. Kendi ellerimizle toprağı kazarak boru çektik ve suyu köyümüze getirdik. Doğal kaynak suyu kullandığımız için su saatimiz ve aboneliğimiz yok. Belediyeye, ‘şebekemizi yapın abone olalım’ dedik. Belediye şebekemizi yapmadı ama su faturası gönderdi. Bu faturaları ödemeyeceğiz” dedi.

 

Karla kaplı yollardan bidonlarla su taşıyorlar

 

Başköy’e gelen su faturalarının üzerinde ilk endeks ve son endeksin “sıfır” olması dikkat çekerken köy sakinleri çocuklarıyla birlikte karla kaplı yollardan geçerek evlerine su taşıyorlar. Ailesiyle birlikte evine 200 metrelik çeşmeden su getiren İsmail Sakin, “Akmayan çeşmemize fatura gelmiş. Ben zaten 40 yıl önce dedemin eve çektiği su şebekesinden su içiyorum. Ancak evimiz yüksekte olduğu için çoğu zaman su çıkmıyor. Yağmur ve eriyen kar sularını bidonlarda biriktirip bulaşıkları yıkıyoruz” diye konuştu.

 

BUSKİ: Yasalar gereği o faturalar gönderildi

 

Bu arada Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin yaptığı açıklamada, Büyükşehir Yasasıgereği köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde aboneliği bulunmayan vatandaşları aboneliğe özendirmek amaçlı yasalar gereği 3 ayda bir su faturası gönderileceğini söyledi.

Açıklamada, "Başköy Muhtarlığı’nın iddia ettiği gibi bir durum söz konusu olsa bile, bu durum vefat eden kişilerin yakınlarının vefat durumunu UEDAŞ’a bildirmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, vefat eden vatandaşlarımızın adına resen yapılan aboneliklerle ilgili düzeltme çalışmalarına da BUSKİ tarafından başlanmıştır" denildi.

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