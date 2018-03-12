Bursa'da okul ve yurtlara elektrik yangınlarına karşı koruyucu cihaz takılacak

BURSA, (DHA) - ELEKTRİK Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK), 50 eğitim kurumuna elektrik kaynaklı yangınların önüne geçtiği belirtilen Trimbox cihazının takılması konusunda Bursa Valiliği ile protokol imzaladı.

Bursa Heykel’deki tarihi valilik binasında gerçekleşen protokol törenine Bursa Valisi İzzetin Küçük, ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş ve ELYAK Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Bursa Valiliği’nin belirleyeceği yurt veya okul olmak üzere toplam 50 eğitim kurumuna, elektrik kaynaklı yangınların önüne geçen yaklaşık 200 bin TL değerinde 500 adet Trimbox cihazı takılacak.

Protokol töreninde konuşan ELYAK Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, elektrik kaynaklı yangıların önüne geçmek ve bu duruma dikkat çekmek adına kurdukları ELYAK ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerine vurgu yaptı.

“UMARIM BU PROJE ROL MODEL OLUŞTURUR”

Son 10 yılda elektrik yangınlarının neredeyse yüzde yüze yakın bir oranda arttığını ifade eden Yurttaş, dernek olarak elektrik kaynaklı yangınların önlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları ise şöyle anlattı: \"Yakın zamanda kurmuş olduğumuz ELYAK ile bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin genel merkezi olan ve pilot il olarak seçtiğimiz Bursa’da özellikle okul ve yurtlarda elektriğe bağlı yangınların yaşanmaması adına birçok proje geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda sayın valimize misyonumuzu anlattık, ilgisi için çok teşekkür ediyoruz. Protokol kapsamında, halk dilinde elektrik dalgalanmaları olarak bilinen teknik ismiyle de aşırı gerilimlerin sebep olduğu yangınları engellemek adına, sahibi olduğumuz Trimbox markasıyla Bursa Valiliğimizin uygun göreceği 50 yurt veya okula bağış yapacağız. Umarım bu projemiz bir rol model oluşturur.”

“TEDBİR ALMA MALİYETİ, TEDBİR ALMAMA MALİYETİNE ORANLA ÇOK DÜŞÜK”

Bursa Valisi İzzettin Küçük ise protokole dair şunları söyledi: “Kamu binalarında çıkan yangınların en önemli nedenleri elektrik gerilimi, elektrik kaçağı veya kablo eskimesi gibi sebeplerdir. Bizler de ELYAK Derneği ile kuruluşundan sonra görüştük. Görüşmede bizlere böyle bir projeleri olduğunu ilettiler. Büyük memnuniyetle karşıladık. Bu protokolle ELYAK, 50 okulumuzu elektrik yangınlarına karşı korumalı hale getirecek. Bunun 50 okulla sınırlı kalmayacağını da düşünüyorum. Zamanla bu sayı artacaktır. Biz de valilik olarak ürünü satın alıp bu sayıyı artıracağız. Tedbir alma maliyeti çok düşük ama tedbir almama maliyeti mal ve can kaybı olmak üzere çok büyük ve acılı. Dolayısıyla böyle bir projeyi geliştiren ELYAK derneğine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

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