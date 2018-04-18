Bursa'da öğrenciler fidan dikti

BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve bir çimento fabrikasının işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, 400 öğrenci, 2 bin fidan dikti.

Kestel Orman İşletme Müdürlüğü ve Bursa Çimento Fabrikası işbirliği ile Kestel’de ağaçlandırma günü düzenlendi. 3 gün süren etkinlikte bölge okullarından 400 öğrencinin katılımı ile Aksu Mahallesi’ndeki ağaçlandırma alanına 2 bin fidan dikildi. Çocuklara çevre bilinci ve okuma alışkanlığını kazandırmak için Bursa Çimento tarafından kitap da hediye edildi.



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