Bursa'da öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40'ı öğrenci 45 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde faaliyet gösteren Çok Programlı Lisenin öğrencilerini taşıyan Ziya Günday idaresindeki 03 VR 191 plakalı otobüs, Karacabey-Bandırma karayolunun Çavuşköy Kavşağı mevkisinde devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden okulun müdür yardımcısı Mustafa Mumcu'nun cesedi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü Günday, 4 öğretmen ile 40 öğrenci ise 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi ve Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsün, gezi kapsamında öğrencilerin Çanakkale'ye götürülmesi amacıyla Bayat'tan yola çıktığı öğrenildi.