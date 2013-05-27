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Yaşam

Bursa'da öğrenci otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı

Çanakkale gezisi için Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinden yola çıkan otobüs, Karacabey ilçesinde devrildi

27 Mayıs 2013 12:52

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40'ı öğrenci 45 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde faaliyet gösteren Çok Programlı Lisenin öğrencilerini taşıyan Ziya Günday idaresindeki 03 VR 191 plakalı otobüs, Karacabey-Bandırma karayolunun Çavuşköy Kavşağı mevkisinde devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden okulun müdür yardımcısı Mustafa Mumcu'nun cesedi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü Günday, 4 öğretmen ile 40 öğrenci ise 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi ve Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsün, gezi kapsamında öğrencilerin Çanakkale'ye götürülmesi amacıyla Bayat'tan yola çıktığı öğrenildi.

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