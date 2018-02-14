Bursa'da nikâh dairelerinde Sevgililer Günü yoğunluğu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde evlenmek isteyen çiftler nikâh dairelerine akın etti. Kent merkezinde günde ortalama 35 olan nikâh sayısının Sevgililer Günü\'nde 80\'e ulaştığı öğrenildi.

Evlilik tarihlerini özel güne denk getirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikâh dairelerine akın etti. Bursa\'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde günlük ortalama 35 nikah kıyılırken, bugün bu sayı 80\'e ulaştı.Naile Kızoğlu ile hayatını birleştirmek için Sevgililer Günü\'ne nikâh tarihi alan Ramazan Tombaş, nişanlısı ile haziran ayından beri birlikte olduklarını, ekim ayında da evlilik kararı aldıklarını belirterek, \"Bugüne denk gelmesini biraz da biz istedik. Düğünümüze 2 ay kadar bir vakit var ama nikâh tarihimiz Sevgililer Günü\'nde olsun istedik. 14 Şubat özel bir gün, bundan sonra benim hayatımdaki en anlamlı gün\" dedi.

\'HER SENE BUGÜNÜ YAŞAMAK İÇİN İSTEDİK\'

Düğünlerinden 2 ay önce evlenme kararı aldıklarını belirten Naile Kızoğlu da \"Tarih almaya gittiğimizde 14 Şubat olmasını istedik. Hem özel bir gün hem de bu günü her sene yaşamak için istedik\" diye konuştu.



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