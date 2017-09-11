Bursa'da, Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı faaliyete başladı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,(DHA)-BURSA İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın talimatıyla, kentte narkotik ve terör suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla \'Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı\' aktif hale getirildi. Hattın tanıtımını yapan Emniyet Müdürü Ak, \'0552 155 16 16\' numaralı ihbar hattını da duvara sprey boyayla yazdı.

İçişleri Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile Adana\'dan Bursa\'ya atanan ve geçen hafta görevine başlayan Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'ın ilk işi, Narko-Tem WhatsApp İhbar Hattı, kurmak oldu. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulamaya başlattığı bu hattın tanıtımını bugün Merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesi Muhtarlığının önünde yaptı. Osman Ak, 0552 155 16 16 numaralı telefonu, duvarlara sprey boya ile yazdı. İhbar hattı hakında bilgi veren Ak, \'\'Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak, Bursa\'mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz. Bursa\'mızı suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden kurtaracağız. Güvenli yarınlar için, güvenli ve huzurlu bir gelecek için hep birlikte çalışacağız. Bu anlamda ihbar hattımızı faaliyete geçirdik. Bursa halkımız, 0552 155 16 16 numarasında, narkotik ve terör ihbarlarını 24 saat boyunca buradan yapabilecek.\'\' diye konuştu.

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