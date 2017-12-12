Bursa’da motosiklet sürücüsü kazada öldü

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hakan Kursan’ın (49) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mudanya ilçesinin Tirilye Mahallesi tarihi Çanaklı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tirilye\'den Mudanya yönüne giden Şenay Ş. yönetimindeki 16 AK 718 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hakan Kursan’ın kullandığı 16 JR 936 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kursan yaşamını yitirdi.
Hakan Kursan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Şenay Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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