Bursa’da 'Mor Beyin' yazılımcısı hakkında suç duyurusu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - FETÖ/PDY soruşturmasında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla tutuklanıp, 9 ay sonra serbest kalan, Hakimler ve Savcılar Kurulu\'nca (HSK) açığa alınan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Fahrettin Baş, ‘Mor Beyin’ yazılımını yaptığı belirtilen FETÖ firarisi TÜBİTAK eski çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı hakkında Bursa Terör Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 31 Ekim\'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden adli kontrol şartıyla tahliye edilen Fahrettin Baş\'ın, IP’lerine ‘ByLock\' yönlendirildiği belirlenen toplam 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısı arasında olduğu anlaşıldı. Bursa Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Baş, kendisiyle ilgili davasının Bursa’ya gönderildiğini, 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılandığını ve ilk duruşmanın 1 Şubat 2018 tarihinde yapılacağını söyledi. Geçen şubat ayında tutuklandığını ve 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiğini belirten Baş, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yaptığı çalışma sonucu 11 bin 480 kişi içinde benim de aynı mağduriyete uğradığım ortaya çıktı. Tamamen FETÖ denen hain örgütün kumpasına uğradığım ortaya çıktı. Şimdi ‘Mor Beyin’ denen uygulamayı yazan Erbakırcı hakkında \'iftira\', \'suç uydurma\', \'sahte delil uydurma\' ve \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından Bursa Terör Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunuyorum\" dedi.

\'BYLOCK KULLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ\'

Fahrettin Baş\'ın avukatı Erdal Yıldız ise müvekkilinin bugüne kadar verdiği kararlarla FETÖ\'ye karşı olduğunu gösterdiğini söyledi. Yıldız, \"Müvekkilimizin tutuklanmasından kısa bir süre sonra örgütün iletişim ve teknolojide çok ilerde olduğunu, \'ByLock\'un da bu bağlamda düşünülebileceğini, örgüt üyesi olmayan kişilerin de \'ByLock\' kullanıcısıymış gibi gösterilerek, uygulamanın sulandırılmaya çalışıldığını yazılı taleplerimizde belirtmiştik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın son yaptığı çalışmayla müvekkilimizin adı \'ByLock\' listesinden çıkarılmıştır. Virüs sistemiyle \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Biz müvekkilimizin mağduriyeti sonlandırıldığı için mutluyuz. İnşallah başka mağdurlar varsa bunların da mağduriyetleri adli makamların yapacağı çalışmalarla aydınlığa kavuşacaktır. HSK tarafından hala soruşturma yürütülüyor; fakat biz, yeni gelişmeden sonra mesleğe dönüşüne de onay verileceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

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