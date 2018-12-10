Bursa'da MKP/HKO sanıklarından 4'üne tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da polisin geçen eylül ayında, Tunceli kırsalında çok sayıda silahlı eyleme katıldığı öne sürülen MKP/HKO mensubu 3 teröristin Bursa\'ya geldiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10\'u tutuklandı. 7’si tutuklu 8 sanığın Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasında sanıklardan 4\'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutuklu 3 sanığın ise gönderildikleri Tunceli\'de yargılandıkları belirtildi.

Haklarında silahlı terör örgütü MKP/HKO\'ya üye olmak suçundan dava açılan 8 sanığın yargılanmasına Bursa 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu 7 sanık ile 1 tutuksuz sanık, sanık yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar örgütle alakaları olmadığını iddia ederek tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıklardan E.S., söz konusu iddialardan haberi olmadığını, arkadaşı olan sanık D.Ö.\'nün getirdiği misafirleri ağırladığını ve bu misafirlerin terörist olduklarını bilmediğini, bilse evine kabul etmeyeceğini ileri sürerek, \"Ben herhangi bir terör örgütüne üye değilim. Söz konusu kişiler arkadaşım olan D.Ö.\'nün misafirleriydi. D.Ö. bana misafirleri geldiğini ve misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de gelip kalabileceklerini söyledim. Örgüt üyesi olduklarını bilmiyordum. Ayrıca D.Ö.\'nün de örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir ilişkim yok\" dedi.

\'BENİM ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK\'

Tunceli\'den gelen örgüt üyesi sanık M.A.\'yı misafir eden ve yurt dışına çıkmasına yardımcı olmakla suçlanan sanık D.Ö. de örgüt üyeliği suçunu kabul etmedi. D.Ö. bu kişilere para karşılığında yardımcı olacağını ifade ederek, \"Benim herhangi bir örgütle bağlantım yok. Söz konusu kişilere para için yardım ettim. Ben onların yurt dışına çıkmasına yardım edecektim, onlar da bana para verecekti. Örgüt mensubu değilim ve olmadım\" diye konuştu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan sanık O.Y. de üniversite öğrencisi olduğunu, harçlık için bazen sanık D.Ö.\'nün kafesinde çalıştığını, D.Ö.\'nün örgütle bir bağlantısının olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıkları dinledikten sonra savcı, C.B.Ş., G.D. ve C.Ş.\'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Duruşmaya kısa bir aradan sonra devam eden mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar E.S., C.B.Ş, G.D. ve E.E.\'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, D.Ö., C.Ş. ve S.D.\'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evraklarını tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan diğer 3 tutuklu sanığa yargılanmasına ise Tunceli\'de devam ediliyor.