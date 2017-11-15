Bursa'da metro ve tramvayda indirimli ulaşım 25 Kasım'da başlıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalılar\'ın toplu ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi yönündeki beklentilerine karşılık raylı sistemlerde indirimli tarifenin 25 Kasım’dan itibaren uygulamaya konulacağını açıkladı.

Burulaş’ın yeni Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’ın da hazır bulunduğu yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Aktaş, metro ve tramvayda yapılacak indirim oranını 24 Kasım’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kararlaştıracaklarını belirterek, \"İndirimli tarifeyi 25 Kasım günü uygulamaya başlayacağız. Şu an itibariyle bir oran veremiyorum, ama öğrencilerde biraz daha opsiyonel olmak istiyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin imkanlarını ve ailelerinin durumlarını düşünerek, bu oranın biraz daha fazla olmasını arzu ediyoruz. İnşallah UKOME’nin alacağı son kararla beraber 25 Kasım’dan itibaren yeni fiyatlarla raylı sistemlerde taşımayı gerçekleştireceğiz” dedi.

\'HAVACILIKTA CİDDİ ZARAR VAR\'

Burulaş’ın tüm hizmet alanlarını büyük bir titizlikle incelediklerini kaydeden Başkan Aktaş, Burulaş Havacılık’ta yolcu sayılarının ciddi oranlarda düştüğünü ve ciddi zararlar oluştuğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Zaten Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak taşıma iznimizin de olmaması asabiyle bu konu; yapılacak son düzenlemelerle araştırmalarla tekrar irdelenecek ve kamuoyuna bununla alakalı en kısa zamanda açıklama gerçekleştireceğiz. Birde Burulaş Travel olarak seyahat hizmetleriyle alakalı bir birimimiz var. Fakat aktivite ve faaliyetimiz yok denecek kadar düşük. Bununla alakalı konunun sonlandırılması noktasında kararlar aldık” diye konuştu.

\'HEYECANLA İŞİMİZE KOYULACAĞIZ\'

“Yeni genel müdürümüzle ve ekimizle beraber heyecanla işimize koyulacağız” diyen Başkan Aktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Amacımız ulaşımla alakalı sorunları ortadan kaldırmak. Ben bu noktada yeni görev alan Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar’a ve yeni genel müdür yardımcımız, çok değerli arkadaşımız Rasim Bacacı’ya da kolaylıklar ve başarılar diliyorum. İnşallah Burulaş yaptığı hizmetlerle, atılımlarla insanımızın sağlıklı, kaliteli, uygun fiyatlarla ulaşımı noktasında önemli adımlar atacak. Çok yönlü bir yapı var. Otobüsler, halk otobüsleri ve farklı farklı türde araçlarımız var. İlçelerimizden ulaşanlar var. Bunları bir plan dahilinde bir bir neticelendirmeye çalışacağız.”



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