Bursa'da lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da dün gece saatlerinde başlayan lodos, öğle saatlerinde şiddetini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklardakiler yürümekte güçlük çekerken, aniden bastıran sağanak da sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa\'nın tüm ilçelerinde gece saatlerinde başlayan lodos, aralıksız olarak devam ediyor. Öğle saatlerinde şiddetini artıran lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Lodos devam ederken aniden bastıran sağanak da sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar iş yerlerinin saçaklarına ve otobüs duraklarına saklandı. Şemsiye açmak isteyenler lodos sebebiyle zor anlar yaşadı.

Bu arada şiddetli lodos nedeniyle bazı evlerin çatları uçtu. Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi\'nde bir otomobil uçan çatının altında kalarak hasar gördü.

DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Marmara bölgesinde etkili olan yoğun lodos ve yağmur yağışları deniz seferlerini doğrudan etkiledi. BUDO’nun saat 08.00’den itibaren saat 16.30 seferi de dahil olmak üzere karşılıklı Bursa ve İstanbul seferleri iptal edildi. İDO da sabahın erken saatlerinden itibaren saat 16.30 Bursa-İstanbul seferi de dahil olmak üzere karşılıklı İstanbul, Bursa, Bandırma ve Yalova seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO\'da gün içerisindeki seferler iptal edilmişti.