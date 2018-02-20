Bursa'da lise mezunu sahte profesöre gözaltı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, \'profesörlük\' unvanını kullanarak kekemelik ve konuşma bozukluğu tedavi merkezi açan Emre Nuri K., bir hastasının ihbarı üzerine polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emre Nuri K.\'nin lise mezunu, diplomaların da sahte olduğu belirlendi.

Bursa\'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi\'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi\'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri K., iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu üniversitelerle irtibata geçerek şüphelinin bu üniversitelerden mezun olmadığını belirledi ve iş yerine operasyon düzenlendi. Emre Nuri K. gözaltına alınırken, merkezde bulunan sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi. Lise mezunu olduğu öğrenilen Emre Nuri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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