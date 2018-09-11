Bursa'da kurtuluş coşkusu

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı. Tophane’deki Saltanat Kapısı önünden başlayan korteje Bursa Mehter Takımı, Büyükşehir Belediyesi Bandosu, kılıç kalkan ekibi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri ve Uluslararası NAKEM Balkan Festivali’ne katılmak üzere kente gelen 8 ülkenin dans ekipleri de katıldı. Yürüyüşte Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ve vatandaşlar da yer aldı. Vatandaşların Türk bayrakları sallayarak destek verdiği yürüyüş, Heykel’deki Atatürk heykelinin önünde son buldu. Atatürk heykeline Vali İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kent Müzesi önündeki program ise bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti. Ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları ekibi, gösterisiyle beğeni topladı. NAKEM Halk Oyunları Derneği’nin folklor gösteri, Bursa Mehteran Takımı ve kılıç kalkan ekibinin gösterileri de alanı dolduranlardan alkış aldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın Osmanlı’dan önceki devletlerce de büyük öneme sahip bir şehir olduğunu vurguladı. Osman Gazi Han’ın vefatından altı asır sonra 8 Temmuz 1920’de Yunan ordusunun Osmanlı’nın gözbebeği Bursa’yı işgal ettiğini hatırlatan Aktaş, Milli Mücadele döneminde Bursa’da yaşananları katılımcılarla paylaştı. Yunan Venizelos’un oğlu Sofokles’in Osman Gazi Han’ın türbesinde yaptıklarının büyük bir saygısızlık olduğunu, olayın hızlıca Ankara’ya yansıdığını anlatan Başkan Aktaş, “Konu hemen meclis gündemine geldi ve müzakere edildi. Kürsüye gelen Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey, Yunanların işgal ettiği Anadolu topraklarında yaptığı zulümleri bir bir anlattı. TBMM’deki bu mütalaalar üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM riyaset kürsüsüne kapkara bir örtü örtülmesini istedi. Ta ki 10 Eylül’ü 11’ine bağlayan gece 48\'inci Süvari Alayı 3\'üncü Bölük Komutanı Şükrü Naili (Gökberk) Bey, Bursa Belediyesi binasına Türk bayrağını çekti. Türk Milleti\'nin yası sona ermiş, meclis riyaset kürsüsünde tam 2 sene, 2 ay, 2 gün boyunca örtülü duran bu siyah örtü, yine Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla kaldırılmıştır. Bugün Büyükşehir Belediyemizin Kent Müzesinde bu elim işgalin nişanesi olan siyah örtüye ayrılmış köşemizi de ziyaret edip geçmişin acı ve sisli hatıralarını da unutmayabilirsiniz” dedi.

UYUNMAMIŞ UYKULARIN HAKKI VAR

11 Eylül 1922 gününün sadece Bursa’nın değil, Türk Milleti’nin maneviyatındaki işgalin de sona erdiği bir gün olduğunu dile getiren Başkan Alinur Aktaş, kurtuluşun ikinci yıldönümünde belediye binasının önünde Bursalılara seslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasının bir bölümünü de paylaştı. Aktaş, Atatürk’ün, ‘Kederlerin, felâketlerin son bulduğuna işaret olan bu Kurtuluş bayramında bu güzel beldeyi, bu verimli bölgeyi Türk Cumhuriyeti’nin büyük uygarlık merkezlerinden biri durumuna getirmek için üzerinize düşen görevin ne kadar büyük, ne kadar çaba ve özveri gerektirdiğini de söylemek isterim’ dediğini hatırlattı.

Kurtuluş törenleri, 96 yıl önce göndere çektiği Türk bayrağı ile Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunu ilan eden Yüzbaşı Rüştü Bey’in Doburca’daki mezarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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