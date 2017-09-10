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Bursa'da korkutan yangın

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir apartmanın üst katında başlayan yangın, diğer binalara da sıçradı

10 Eylül 2017 18:17

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, bir apartmanın üst katında başlayan yangın, diğer binalara da sıçradı. İtfaiyenin diğer binalarda oturanları tahliye ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi\'nde bugün 4 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 6 araç ile müdahale ettiği yangın çevredeki 5 evde sıçradı. Yangın söndürme çalışması devam ederken itfaiye ekipleri diğer binalarda oturanları tahiye etti. Dumanlardan zehirlenen bir itfaiye görevlisi bekletilen ambulans ile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Takviye itfaiye araçlarının istendiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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