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Bursa'da klasik otomobil turu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Osmangazi Rotary Kulübü tarafından organize edilen klasik otomobil turunun 8'incisi gerçekleştirildi

28 Nisan 2018 18:31

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Osmangazi Rotary Kulübü tarafından organize edilen klasik otomobil turunun 8\'incisi gerçekleştirildi. 
Bu yıl 23 Nisal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası nedeniyle 8\'inci Ulusal Egemenlik Klasik Otomobil Turu adı altında düzenlenen etkinlik, Almira Otel’in önünden başladı. Yarış Komitesi Başkanı Erol Kılıkçıer ile üyelerin verdiği startın ardından yaklaşık 30 klasik otomobil, Bursa caddelerinde dolaştı. Etkinliğe sponsor olan firmalardan elde edilen gelirle Mudanya Devlet Hastanesi\'ne ultrasonografi cihazı alınacağı belirtildi.
Yarış Komitesi Başkanı Erol Kılıkçıer, klasik otomobil sahipleri ve var olan değerlerin korunduğunu, bu etkinlikte otomobil meraklılarını bir araya getirerek dostluklar oluşturmayı ve beraberce güzel bir gün geçirerek elde edilen geliri de faydalı bir işe kanalize etmeyi hedeflediklerini söyledi.

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