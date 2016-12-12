"Bursa'da kız yurdunda toplu intihar" iddiasına Valilik'ten yalanlama

Bursa Valiliği koruma altındaki kızların kaldığı yurtta 4 kişinin bileklerini keserek intihara kalkıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Valilik yazılı açıklamasında, söz konusu haberlere ilişkin olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayın doğru olmadığının kaydedildiği açıklamada şunlar aktarıldı: "Olayla ilgili ilk inceleme sonucu herhangi bir toplu intihar girişiminin bulunmadığı, kurumdan izinsiz ayrılma teşebbüsü olduğu, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan çocuklar hakkında bakım tedbiri alınarak tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Çocuklar Anka Psiko-Sosyal Destek Programından geçirilmekte, eğitim, sağlık, barınma ve hukuki hizmet sunulmaktadır. Bakım altında bulunan çocuklar için gerçekleştirilen bütün işlemler çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."