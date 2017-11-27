Bursa'da kiralık otomobil yüzünden çatışma: 1 ağır yaralı

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA\'da otomobil kiralama konusunda çıkan çatışmada Abdullah Balandi (27), av tüfeğiyle vuralarak ağır yaralandı. Balandi\'yi vuran zanlı Z.Ç., adliyeye sevk edilirken takım albise giydi.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Gülveren Caddesi\'nde meydana geldi. Abdullah Balandi, Orhangazi ilçesinde otomobil kiralalayan Z.Ç. (32), A.R.C. (60) ve A.A.\'den (31) otomobil kiraladı. Balandi, iddiaya göre, 1 günlüğüne kiraladığı otomobili getirmedi. Otomobilin yerini GPS sisteminden tespit eden Z.Ç., A.R.C ve A.A., sinyal alınan olay yerine gitti. Burada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Z.Ç., otomobilden çıkardığı pompalı tüfek ile Abdullah Balandi\'ye ateş etmeye başladı. Balandi\'de otomobilden çıkardığı tüfek ile ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Balandi, baş ve göğsünden aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli geldikleri otomobile binerek kaçtı. Balandi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Balandi\'nin bilincinin kapalı olduğu bildirildi.

\'TAKIM ELBİSE İLE MAHKEMEYE ÇIKACAĞIM\' DEDİ

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Z.Ç., babası A.R.C ve A.A. olduğunu tespit etti. Ekipler şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı olarak operasyonda düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyet müdürlüğüne getirildi. Burada Balandi\'yi vuran kişinin Z.Ç. olduğu tespit edildi. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Balandi\'yi ağır yaralayan Z.Ç.\'nin, mahkemede takım elbise giymek istediği, savcıya takım elbise ile ifade vermek istediği belirtildi Yakınları tarafından getirilen elbiseyi giyen zanlı Z.Ç., ve A.R.C ile A.A. adliyeye sevk edildi.



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