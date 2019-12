Bursa'da kedilerin villa keyfi

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçe Belediyesine bağlı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bakımları yapılan kediler, Bursa sivil mimari örneği ''villa'' tipi iki ''Kedi evi''nde yaşamlarını sürdürüyor.



Alınan bilgiye göre, merkez bünyesinde bulunan iki katlı villa görünümdeki evlerde, değişik türlerde 150 civarında kedi bulunuyor.



''Kedi evleri''nde, sokaklardan merkeze getirilenler dışında, bakımlarını yapamadıkları için sahipleri tarafından bırakılan kediler de yer alıyor.



Merkezin veterinerleri tarafından tüm sağlık kontrolleri, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan kedilerden şanslıları, yeni sahip bulana, şanssızları ise sağlıklarına kavuşmalarının ardından sokaklara bırakılana kadar sepetlerinde yattıkları, oyun oynamaları için çeşitli aparatların bulunduğu ''Villa'' tipi evlerde yaşamlarını sürdürüyor.



Dünyaya örnek tesis



Osmangazi Belediye Başkanı Recep Altepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokaklarda yaşayan hayvanların günlük hayatın bir parçası olduğunu, kentin sağlığı açısından, bu hayvanların da sağlıklı olması gerektiğini söyledi.



Bu çerçevede, çoğu ormanlık 114 bin metre karelik alana sahip Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni kurduklarını belirten Altepe, merkeze, kedi ve köpeklerin yanı sıra sahipleri tarafından terk edilmiş at ve eşek gibi hayvanlar ile yaralanan kuş türlerinin de getirildiğini ifade etti.



Altepe, bütün şartların hayvanların yaşamına göre düzenlendiği merkezin, Avrupa'daki hayvan koruma dernekleri başta olmak üzere, bu konudaki otorite kuruluşlar tarafından ''Tüm ülke belediyelerinin görmesi gereken bir yer'' olarak ilan edildiğini vurgulayarak, ''Bu tesislerin, her çağdaş kentte olması gerekiyor. Bu tarz gelişmiş tesisi ilk olarak biz yaptığımız için mutluyuz'' dedi.



Tesislerde, işlevsellikle birlikte, estetiğe de önem verdiklerini bildiren Altepe, şöyle konuştu:



''Tesislerde, her türlü detay ve ayrıntıya dikkat edildi. Bu düşüncemizin en dikkat çekici örneği de güzel ve şirin kedi evleri. İki katlı Bursa sivil mimari örneği evlerin örnek alınarak yapıldığı villa tipi evlerde, gerek sokaklardan gelen gerekse evlerden teslim edilen kedilerimiz barındırılıyor. Binaların güzel ve kaliteli olmasına da özen gösterdik. Bu da herkesin ilgisini çekiyor.''



Altepe, kedilerin, sağlık kontrollerinin yapılması, tedavilerinin sağlanması ve kısırlaştırılmasının ardından, sahiplenilmelerini amaçladıklarını, bu doğrultuda ''Şimdi Dost Edinme Zamanı'' sloganıyla hayvan sahiplendirme kampanyası başlattıklarını kaydetti.