Bursa'da kaza: 1'i çocuk 7 ölü, 18 yaralı (2) - yeniden

Sanın Yazıişleri Müdürlerine

\'Bursa\'da kaza: 1\'i çocuk 7 ölü, 10 yaralı\' başlıklı haberimizi sürüclerin kimliğinin saptanması ve ek gelişmeler nedeniyle yeniden veriyoruz.

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YENİDEN

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile karşı yönden gelen ve yol inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı. Kazada Tokat\'ın Zile İlçesinden gelen Gültekin ailesinden 1\'i çocuk 2\'si kadın 7 kişi öldü. Kazada, servis aracındaki 18 işci ise yaralandı.

Bursa\'nın Kestel ile İnegöl İlçeleri arasında bulunan Babasultan Mevkii\'ndeki bu sabah saat 07.15\'de meydana gelen trafik kazasında, Ali Gültekin\'in kullandığı 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen İnegöl\'deki yol çalışması inşaatında çalışan işçileri taşıyan Fatih Şahin yönetimindeki 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisi ile ayçiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan sürücü Ali Gültekin, eşi Satı Gültekin ile Emin, Engin, Ercan, Gülizar ve 9 yaşında olduğu belirlenen Ebru Gültekin olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan 18 işçi ise ambulanslarla İnegöl ve Bursa\'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından ayçiçeği tarlasında bulunan ailelerin olayın şokunu üzerinden attıktan sonra cesetler yerdeyken çalışmaya devam etmeleri dikkat çekti.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı

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