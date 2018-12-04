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Bursa'da kaza: 1 ölü

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da ehliyetsiz olduğu öne sürülen Ünal Beşli'nin (23), kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı

04 Aralık 2018 16:13

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'da ehliyetsiz olduğu öne sürülen Ünal Beşli\'nin (23), kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Beşli, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 saatlerinde Mudanya Yolu Çağrışan Mevkisi\'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Ünal Beşli, 16 BZJ plakalı otomobille seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil defalarca takla attıktan sonra durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Beşli\'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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