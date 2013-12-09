Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 5 ölüm

Bursa'da doğalgazdan sızan karbonmokonsit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi 6.Bahçe Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bodrum katta aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi doğalgazdan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin incelemesinde, hayatını kaybeden kişilerin, Çetin Mete (47), Fadime Madenci (46), Gülben Şeker (14), İpeksu Şeker (7) ve Metehan Mete (4) olduğunu belirledi.