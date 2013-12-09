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Yaşam

Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 5 ölüm

Bursa'da doğalgazdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir aile yaşamını yitirdi

09 Aralık 2013 18:12

Bursa'da doğalgazdan sızan karbonmokonsit gazından zehirlenen aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi 6.Bahçe Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bodrum katta aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi doğalgazdan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerin incelemesinde, hayatını kaybeden kişilerin, Çetin Mete (47), Fadime Madenci (46), Gülben Şeker (14), İpeksu Şeker (7) ve Metehan Mete (4) olduğunu belirledi.
 

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