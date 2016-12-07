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Yaşam

Bursa’da kamyon ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Orhangazi ilçesi Bursa-İstanbul yolundaki Küçük Sanayi Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi

07 Aralık 2016 01:56

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi Bursa-İstanbul yolundaki Küçük Sanayi Kavşağı yakınlarında, İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden bir kamyon karşı seride geçip kamyonete çarptı.

İki araçta yoldan çıkarken, kamyon devrildi. Kamyonetteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kamyon şoförü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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