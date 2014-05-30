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Yaşam

Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, sokakta ölü bulundu.

30 Mayıs 2014 11:21

Osmangazi ilçesinde, eşine boşanma davası açan bir kadının sokakta cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi, Hoş Sokak'ta bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, isminin Canan Gerçek olduğu öğrenilen kadının başına ve sırtına aldığı darbelerle hayatını kaybettiğini belirledi.

Gerçek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçek'in şiddet gördüğü eşinden ayrılmak için boşanma davası açtığı ve bir süredir kız kardeşinin evinde oturduğu öğrenildi.

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