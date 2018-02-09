Bursa'da kaçak avlanılan 22 çuval midyeye el kondu

KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Karacabey ilçesinde jandarma bir kamyonda yaptığı aramada 22 çuval içinde 300 kilo kum midyesi ele geçirildi. Kaçak avlandığı belirtilen A.Ç.’ye idari para cezası kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacabey ilçesinde A.Ç.’nin kaçak olarak midye avladığı bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler, A.Ç.’nin kullandığı kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasasında 22 çuval içerisinde 300 kilo kum midyesi ele geçirildi.

Midyeler Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, kaçak avlandığı belirlenen A.Ç.’ye \'Su Ürünleri Kanunu\'na muhalefet\' suçundan idari para cezası kesildi.

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