Bursa’da kaçak avlanan 22 ton midye ele geçirildi

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, jandarma tarafından yapılan kontrolde kaçak avlanan 22 ton midye ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir istihbarat üzerine Yalova- Bursa karayolunun Gemlik’in Engürücük Mahallesi’nde O.M. adlı kişinin kullandığı kamyon durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, avlanması yasak olan 22 ton midye ele geçildi.

Ele geçirilen midyeler Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edilerek, araç sürücüsü O.M. ve yanında bulunan Ş.K.’ye idari para cezası uygulandı.



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