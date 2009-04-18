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Yaşam

Bursa'da ihmal 2 çocuğun hayatına mâl oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu.

18 Nisan 2009 03:00

Bursa'nın Kestel ilçesinde, su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Turanköy'deki futbol sahasında, arkadaşları Talha Kutlu (9) ve İzzet Çelik (9) ile top oynayan Melih (6) ve Bilal Ok (8), evlerine dönerken futbol sahası yakınlarında bulunan ve yol çalışmaları sırasında oluştuğu öne sürülen yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki su birikintisine ayaklarını sokmak istediler.

Dengelerini yitiren çocuklar, suya düşerek boğuldular. Arkadaşlarının suya düştüğünü gören Kutlu ve Çelik, durumu yakınlarda koyun otlatan Melih Ok'un babası Orhan Ok'a haber verdi.

Koşarak olay yerine gelen Orhan Ok, oğlunun ve yeğeninin cansız bedenlerini su birikintisinden çıkardı.

Turanköy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Bilal ile aynı okulda ana sınıfına gönderilen Melih Ok'un cesetleri, aynı tabuta konularak Kestel Sağlık Ocağı'na getirildi.

Çocukların cenazeleri, savcının incelemesinin ardından ailelerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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