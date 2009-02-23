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Politika

Bursa'da Hikmet Şahin şoku

Bursa İl Seçim Kurumu, AKP'den DP'ye transfer olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in seçime katılmamasına karar verdi.

23 Şubat 2009 02:00

Bursa İl Seçim Kurumu, AKP'den DP'ye transfer olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in seçime katılmamasına karar verdi. 
  

Edinilen bilgiye göre, Anavatan Partisi Bursa İl Başkanı Ahmet Kömbe, AK Parti'deki merkez yoklamasına katılmalarına rağmen istifalarını geç verdiklerini iddia ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin ve Emek Belde Belediye Başkanı Yakup Aktaş'ın, seçime girmemesi gerektiğini belirterek, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti.

İl Seçim Kurulu, Kömbe’nin Hikmet Şahin'e yönelik yaptığı itirazı yerinde bulurken Aktaş'ın ise seçime katılmasında bir sakınca görmedi. (İHA)


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