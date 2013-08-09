Bursa'da hezimet ve veda

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vojvodina deplasmanında 2-2 ile avantajlı bir skor elde eden Bursaspor, evinde rakibine direnemedi. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan yeşil-beyazlılar Avrupa'ya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sırp temsilcisi Vojvodina ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, rövanş maçında rakibiyle Bursa'da karşı karşıya geldi. Atatürk Stadı'nda en son geçtiğimiz sezon ligin 33. haftasında Eskişehirspor'u ağırlayan Bursaspor, tam 87 gün sonra taraftarlarının karşısına çıktı.

Konuk takım sahadan 3-0 galip ayrılarak tur atladı. 9'da Abubacar Oumaru ve 29'da da Stojan Vranjes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Sırp temsilcisi, 83. dakikada da Kaludjerovic ile skoru ilan etti.

Karşılaşmanın 9. dakikasında konuk takım skorda üstünlüğü yakaladı. Ani gelişen FK Vojvodina atağında sağ kanatta topla buluşan Petar Skuletic, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Yeşil-beyazlıların savunma oyuncusu Şener Özbayraklı'nın ters vuruşunda top kornere çıktı. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Marko Poletanovic'in ortasında ön direkte altıpas çizgisi üzerinden Abubacar Oumaru'nun kafa vuruşunda top filelere gitti.

Skorda 1-0 geride bulunan temsilcimiz 25. dakikada gole çok yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Batalla, sağ çaprazdan sert vurdu. Kaleci Matej Delajc'ın güçlükle tokatladığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Bursaspor, kalesinde bir gol daha gördü. Abubacar Oumaru'nun yerden pası ile ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Stojan Vranjes'in vuruşunda, İbrahim Öztürk'e çarpan top kaleci Frey'in sağından ağlarla buluştu.

35. dakikada Şamil Çinaz'ın yerine oyuna dahil olan 1997 doğumlu Enes Ünal, Bursaspor'a hareketlilik getirse de karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya Bursaspor oyuncu değişikliğiyle başladı. Bir pozisyonda sakatlanan Pinto oyundan çıkarken, Tuncay Şanlı oyuna dahil oldu.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan ve oyunu rakip yarı alana yıkan Bursaspor, birçok kez kaleyi uzaktan yokladı ama başarılı olamadı. Karşılaşmanın 59. dakikasında temsilcimiz ikinci kez gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Batalla'nın pasında altıpas çizgisi üzerinde bulunan Sestak topla buluştu. Sestak'ın vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Son oyuncu değişikliğini 70. dakikada Ferhat Kiraz'ın yerine Okan Deniz'i alarak yapan Bursaspor, topa sahip olan taraf olsa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Kontra ataktan farklı artırmak isteyen Vojvodina oyunu kendi yarı alanında kabul etti ve kalan dakikalarda skoru korumak istedi.

83. dakikada konuk takım skoru 3-0'a getirdi. Hızlı gelişen Vojvodina atağında sağ kanatta topla buluşan Nemanja Radoja ortasını altıpas üzerinde bulunan Andrija Kaludjerovic'e verdi. Kaludjerovic'in şutunda top Frey'in solundan ağlarla buluştu.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve konuk takım maçı 3-0 önde tamamladı.