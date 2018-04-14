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Bursa'da hastanedeki yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı (5)

VALİ KÜÇÜK İNCELEMELERDE BULUNDU Bursa Valisi İzzettin Küçük, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

14 Nisan 2018 19:52

VALİ KÜÇÜK İNCELEMELERDE BULUNDU
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Vali Küçük, itfaiyenin alevlere zamanında müdahale ettiğini belirterek şunları kaydetti:
\"Yangın tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın poliklinikler bölümünde olduğu için tedbiren yine hastanemizdeki hastalarımızı ve refakatçileri, bütün çalışanları tahliye ettik. Şu anda spor tesisindeler. İyice emin olduktan sonra hastalarımızı tekrar hastaneye nakledeceğiz. Hiçbir ölü, yaralı, zarar gören, yangından etkilenen hastamız ve yakını yoktur. Bu bizim için tesellidir. Geçmiş olsun diliyorum. Yangın, çatı katında soğutucu sistemlerinin olduğu yerde çıktı. Şimdilik değerlendirmemiz bunlar ama bir araştırma tabii ki yapılacak.\"
AKAN: HASTALARI BUGÜN SERVİSLERE ALACAĞIZ
İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da yangının ek binanın çatı katında çıktığını belirtip, \"Hastanedeki hastalarımızı bugün servislerine alacağız. Şu anda endişe verecek hiçbir durum yok\" diye konuştu.

BURSA, (DHA)

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