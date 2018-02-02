Bursa'da hastanede yangın çıktı; hastalar tahliye edildi

Bursa'daki Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından yangın çıktı. Dumanın hastaneye yayılması üzerine hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin eksi 2 bölümünde bulunan MR odasında elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede hastaneyi sardı.
İtfaiye ekiplerine haber verilirken, duman nedeniyle üst katlardaki hastalar tahliye edilmeye başlandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Dumandan etkilenen 15 kişi başka hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Duman tahliyesinden sonra dışarıda bekletilen hastalar tekrar hastaneye taşındı.
Aynı hastanede 2009 yılında kablo tutuşması nedeniyle çıkan yangında 3’ü kadın 8 kişi yaşamını yitirmişti.
Hasarın meydana geldiği yangında yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)