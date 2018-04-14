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Bursa'da hastanede yangın

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı

14 Nisan 2018 14:51

Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar ise ek binaya nakledildi.
Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan 179 yatak kapasiteli Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanenin çatı katında başlayan yangınla birlikte hastaneye yoğun duman doldu. Hastalar ek binaya nakledildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevrede önlem aldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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