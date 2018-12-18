Bursa'da hamamda sobadan zehirlenen doktor, toprağa verildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Kestel ilçesinde önceki gün Tarihi Şifa Hamamı\'nda kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen Dr. Osman Onay, toprağa verildi.

Kestel ilçesindeki Tarihi Şifa Hamamı\'na giden Dr. Osman Onay, Habip Doğan ve Harun Atalay, içerisinin ısınması için yakılan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kese yapmak için 3 kişinin olduğu bölüme giren hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan da fenalaşarak yere yığıldı. Yanına gittiği ağabeyi Ahmet Faruk\'un düştüğünü gören 11 yaşındaki çocuk, dışarı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 kişiyi ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Habip Doğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Doğan\'ın cenazesi, dün öğlende ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kestel\'de muayenehanesi bulunan Dr. Osman Onay da dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Dr. Onay\'ın cenazesi, Kestel Merkez Camii\'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dr. Osman Onay\'ın cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi. Bu arada tedavisinin ardından taburcu edilen hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Faruk Doğan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı, Harun Atalay\'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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