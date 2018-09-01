Bursa'da Grosicki bilmecesi

BURSA,(DHA)

Transferin son günü olan dün, Bursa\'da spor tarihinde belki de benzeri olmayan bir olay yaşandı. Bursaspor\'un daha önceden anlaşıp şehre getirdiği, sağlık kontrolünden geçirip oteldeki yerini hazırladığı Kamil Grosicki\'nin imza atıp idmana çıkması için Özlüce Tesisleri\'ne beklenirken kimseye haber vermeden şehri terk etmesi şok etkisi yarattı.

Bursaspor transferin son gününde Polonyalı oyuncu Kamil Grosicki\'yi şehre getirerek kulübü ve kendisiyle 2 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlamıştı. İstanbul\'dan alınıp Bursa\'ya getirilen Kamil Grosicki\'nin yer sorunu giderilirken kendisi de sağlık kontrolünden geçirildi. Evrakların gecikmesinden ötürü antrenmana çıkamayan Grosicki için, kulüp yetkilileri de yalnızca imza beklediklerini belirtti. Özlüce Tesisleri\'nde Kamil Grosicki\'yi yeşil beyazlı kulübe iki yıllık kiralayacak sözleşmeyi hazırlayan Bursasporlu yöneticiler ardından oyuncu ve menajerini arasa da ulaşamadılar. Bunun üzerine otele temsilci gönderen kulüp, futbolcunun menajeri ile ayrıldığını öğrendi. Bursaspor yönetimi ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Kamil Grosicki\'nin anlaşmayı bozup kendilerine hiçbir haber vermeden şehri terk ettiğini duyurdu.

Polanyalı Kamil Grosicki ile menajerine gazeteciler de telefon ile ulaşamazken, Grosicki\'nin transferi ile heyecanlanan Bursasporlu taraftarlar ise yaşanan bu gelişmelerden sonra hayal kırıklığı yaşadı.

Oyuncunun ismi Türkiye\'den Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile anılırken her iki kulübün de bu yönde transfer girişiminin bulunmadığı öğrenildi. İngiliz medyası ise yaşanan bu gelişmenin ardından Kamil Grosicki\'nin bonservisinin bulunduğu Hull City\'ye geri döneceğini ve Ocak ayına kadar burada forma giymeye devam edeceğini yazdı.

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