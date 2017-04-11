Bursa’da gözaltına alınan 10 kişiden 8'i serbest bırakıldı

Bursa'da 3 Nisan’da sabah saatlerinde gerçekleştirilen helikopter destekli ev baskınlarıyla gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle Bursa Sorgu Hakimliğine sevk edilen 10 kişiden 8'i serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi Volkan Atmaca ve Suruç katliamından yaralı kurtulan Şerife Erbay "Örgüt üyeliği" ve "Propaganda"dan tutuklanırken serbest bırakılan isimler şöyle:

Metin Kılıç, Rahim Dede, Onur Meriç, Hüseyin Camkıran, Murat Pınar, Hayrettin Aydın, Mustafa Demirel, Fahrettin Öztetiker.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden geriye kalan 15 kişinin yarın mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.