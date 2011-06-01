Bursa'da gençlik pınarı bulundu!

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Harput, bölgenin sıcak ve soğuk suyun bir arada bulunduğu bir yer olduğunu söyledi. Harput, "Bunlar arasında 10 metre mesafe bulunuyor. Yeşilin bütün tonlarının burada cömertçe sergilendiğini görüyoruz. Allah’ın verdiği bu güzellikleri aklımızla bilimi ve teknolojiyi kullanarak buradaki güzellikleri insanlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.Özellikle son yıllarda termal konusunda Bursa’da büyük hareket başlattıklarını ifade eden Vali Harput, insanların son yıllarda sağlıklı yaşlanma, genç ve dinç kalması konusunun dünyanın bir numaralı gündemini oluşturduğunu söyledi. Harput, "Şu anda bu suyumuzun son değerlerine baktığımızda Bursa’nın Kükürtlü Bölgesi’ndeki su ile eşdeğer özelliğe sahip olduğunu görüyoruz. Burada çıkan suyun diğer kaynaklara göre gençleştirici mineraller taşıdığını da ayrıca belirtmek istiyorum. Bu çıkan sonuçlar burasının ayrı bir değerinin olduğunu ortaya koymakta. Valilik olarak İl Özel İdaresi’nin imkanlarını da kullanarak, suyun bütün Türkiye’nin hizmetine sunacak şekilde değerlendirilmesi için bu sene bir hareket başlatmayı planlıyoruz. Böylece bölgemizdeki bu güzelliğin her yönüyle herkesin yararlanmasını sağlayacak ve bu güzelliği herkesle paylaşacağız" diye konuştu.