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Medya

Bursa'da gazeteci Ozan Kaplanoğlu gözaltına alındı

Kaplanoğlu'nun 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde çalıştığı Posta gazetesindeki işine son verilmişti

05 Mayıs 2017 13:26

Bursamuhalif.com editörü Ozan Kaplanoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Bursa'da bu sabah saatlerinde bursamuhalif.com editörü Ozan Kaplanoğlu’nun evi TEM polislerince basıldı. Evde arama yapan polisler hard disklere el koyarak "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla Ozan Kaplanoğlu'yu gözaltına aldı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde çalıştığı Posta gazetesinde işine son verilen Kaplanoğlu dün evine yapılan baskınla gözaltına alınıp Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Avukatlar, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle dosyayla ilgili bilgi alamadıklarını söylerken Kaplanoğlu'nun gün içerisinde ifadesinin alınıp yarın adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

DİSK/Basın-İş üyesi olan Kaplanoğlu aynı zamanda ÇGD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu'nda.

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BursabursamuhalifOzan KaplanoğluTEMpolis

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