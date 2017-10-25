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Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi

25 Ekim 2017 13:12

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları ve Bank Asya’daki hesapları aracılığıyla örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 9 kişi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 1’i kadın 9 şüpheli bu sabah terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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