Bursa'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı \'ByLock\' kullandıkları tespit edilen 1’i kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları ve Bank Asya’daki hesapları aracılığıyla örgüte finansal destek sağladıkları tespit edilen 9 kişi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 1’i kadın 9 şüpheli bu sabah terör örgütü üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



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