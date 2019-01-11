T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da etkili lodos, yerini sağanağa bıraktı

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı

11 Ocak 2019 18:03

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 gündür etkili olan ve yer yer hızı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar yerini bugün sağanağa bıraktı.
Bursa’da, 2 gündür etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkan lodos, şehrin pek çok noktasında evlerin çatılarını uçurup, ağaçların devrilmesine neden oldu. Lodos, bugün öğle saatlerinde yerini hafif rüzgar ve sağanağa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yağmurlu hava 15 Ocak Salı gününe kadar devam edecek, salı akşam saatlerinden itibaren de Bursa’da kar yağışı yeniden başlayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tahsin AYDINBURSA DHA BURSAdaBursadaLodosGenel MüdürlüğündenOcak SalıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24